Continuano le vacanze "bucoliche" del centravanti del Borussia Dortmund: dopo la versione "boscaiola" sfoggiata su Instagram nei giorni scorsi, questa volta il norvegese ha pubblicato sui social un’istantanea che lo ritrae alla guida di un trattore intento ad arare un campo di patate. E il BVB lo ha subito ribattezzato "Farmer Erling"

Vacanze al mare? Macché. In una meta turistica? Manco per idea. Erling Haaland continua la sua estate alternativa, da perfetto antidivo. Archiviata una stagione da urlo, con 44 gol in 40 partite tra Salisburgo e Borussia Dortmund, il bomber classe 2000 sta recuperando energie in vista della prossima stagione nella sua Norvegia. E mentre alcuni suoi colleghi sfoggiano fisici scolpiti su yacht extralusso, lui lo fa in campagna, alla guida di un trattore.

leggi anche Feste e mare: prove di vacanza per il calcio. FOTO Eh sì, perché, dopo l'Haaland boscaiolo, con in mano una motosega e già diventato un must sui social, il centravanti si è postato in versione agricoltore. "Al lavoro” ha scritto pubblicando un'istantanea che lo ritrae intento ad arare un campo. Un campo verde, ma questa volta non un rettangolo di gioco, di quelli dove l’ex Salisburgo è solito gonfiare le reti avversarie, ma un campo di patate. "Farmer Erling" l’ha subito ribattezzato il BVB commentando l’istantanea del nuovo idolo del Signal Iduna Park, cioè "Erling il contadino".