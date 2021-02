Bayern, rimonta nella neve con l'Arminia B.: 3-3

leggi anche

Pavard-gol, Mondiale al Bayern: Tigres ko 1-0

Il Bayern Monaco interrompe la striscia di successi dopo cinque vittorie di fila in campionato e la conquista del Mondiale per club. I bavaresi di Flick sono costretti al pareggio in casa dall'Arminia Bielefeld nel posticipo della 21esima giornata di Bundesliga. Primo tempo giocato su un campo innevato e dominato dagli ospiti, che partono forte e passano in vantaggio al 9' con il centro di Vlap sul filo del fuorigioco. Bayern in sofferenza in difesa con la coppia di centrali formata da Sule e Lucas Hernandez: ne approfitta al 37' Pieper, che anticipa Alaba sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una volta sotto di due gol, il Bayern reagisce sul terreno di gioco liberato dalla neve: prima Sané colpisce il palo, poi con su un cross perfetto di Alaba interviene il solito Lewandowski, che firma l'1-2. Passa solo un minuto e Voglsammer in contropiede serve a Gebauer un pallone solamente da spingere in rete per la terza rete dell'Arminia. La squadra di Flick reagisce, complice anche l'ingresso di Kimmich per Sarr, e accorcia al 57': Tolisso irrompe su assist di Sanè per il 2-3. La spinta del Bayern cresce e il pareggio arriva al 69' con Davies, che scarica in rete al volo con il sinistro dopo un'iniziativa del solito Sanè a destra. Nel finale Lewandowski sfiora il sorpasso di testa, poi l’Arminia segna ancora con Cordova, ma la rete è annullata per il fuorigioco di Klos. Il 3-3 finale permette al Bayern di salire a +5 sul Lipsia secondo, mentre l’Arminia aggancia l’Hertha Berlino al 15esimo posto.