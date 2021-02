Il club bavarese ha ufficializzato l'acquisto del difensore del Lipsia. Upamecano arriverà al Bayern a luglio: contratto di cinque stagioni. Soddisfatto il ds Salihamidzic: "Sarà un elemento fondamentale". La società tedesca pagherà la clausola rescissoria di 42,5 milioni di euro BAYERN CAMPIONE DEL MONDO: È IL SESTO TITOLO IN STAGIONE Condividi:

La conquista del Mondiale per Club è stata soltanto l'ultimo successo di una stagione trionfale, adesso per il Bayern Monaco è già tempo di pensare a rinforzarsi ulteriormente per il futuro. E dopo le conferme circolate nelle ultime ore è arrivata anche l'ufficialità: Dayton Upamecano è un nuovo giocatore del club bavarese. Il difensore francese classe '98, punto fermo del Lipsia semifinalista della scorsa edizione della Champions League, a partire dal prossimo luglio si unirà alla squadra di Flick: per Upamecano contratto di cinque stagioni.

Pagata la clausola di 42,5 milioni leggi anche Quando Upamecano interessava al Milan Ad annunciare l'arrivo di Upamecano è stato lo stesso club bavarese attraverso questa nota apparsa sui propri canali ufficiali: "Dayot Upamecano - si legge - giocherà per l'FC Bayern Monaco dal 1 luglio 2021. Il difensore e il club tedesco dei record hanno trovato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2026". Come confermato dal ds del Bayern Salihamidzic, per assicurarsi le prestazioni di Upamecano il club bavarese pagherà al Lipsia la clausola rescissoria di 42,5 milioni di euro.