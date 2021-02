All’Education City Stadium di Doha, in Qatar, il Bayern va a caccia del sesto titolo stagionale, per eguagliare il record del Barcellona di Guardiola nel 2009. Nella finale del Mondiale per club se la vedrà con i messicani del Tigres, che in semifinale hanno battuto il Palmeiras. Flick perde Muller, positivo al coronavirus. Alle spalle di Lewandowski ci sono Sané, Gnabry e Coman. L'attacco del Tigres affidato al francese Gignac. Nella finale per il terzo posto l'Al Ahly ha battuto ai rigori il Palmeiras