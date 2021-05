Al Dortmund la Coppa di Germania, Lipsia ko 4-1

LIPSIA-BORUSSIA DORTMUND 1-4

5' e 46' Sancho (B), 28' e 87' Haaland (B)

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele (62' Laimer), Sabitzer, Kampl (62' Forsberg), Haidara (70' Henrichs); Olmo; Soerloth (46' Poulsen), Hwang (46' Nkunku). All. Nagelsmann

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud (73' Delaney), Emre Can; Bellingham (46' Hazard), Reus (90' Brandt), Sancho (89' Meunier); Haaland (90' Reyna). All. Terzic

In una stagione complicata con il quarto posto in campionato attualmente occupato (ma non blindato), il Borussia Dortmund può sorridere. La squadra di Terzic conquista la quinta Coppa di Germania della sua storia battendo in finale il Lipsia di Nagelsmann (già battuto qualche giorno fa in campionato 3-2). Un anticipo del duello che si vedrà nella prossima Bundesliga dal momento che Julian Nagelsmann (attuale allenatore del Lipsia), sarà il nuovo tecnico del Bayern Monaco. Nel match di Berlino non c'è stata storia. Il Borussia ha letteralmente travolto l'avversario sbloccando il match già dopo 5' grazie a Jadon Sancho. Gara chiusa già dopo 28' grazie ad Haaland ben servito da Reus. Il Lipsia, nel tentativo di accorciare le distanze, ha lasciato troppo campo al Dortmund che prima della fine del primo tempo ha realizzato il 3-0 gol ancora grazie a Sancho e ancora con un assist di Reus.

Nella ripresa è arrivata la reazione del Lipsia che al 71' è riuscita a riaprire parzialmente il confronto con Dani Olmo su servizio del neo entrato Nkunku ma all'87' ancora Haaland, questa volta su assist di uno scatenato Sancho, ha chiuso il match sul 4-1 regalando il trofeo nazionale al Dortmund.