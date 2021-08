Emozioni al Signal-Iduna Park in occasione di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, gara valida per la Supercoppa di Germania terminata 3-1 per i bavaresi. Prima del fischio d'inizio del match, le due squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in onore di Gerd Müller, leggenda del calcio tedesco e non solo. Tra gli applausi del pubblico, i giocatori hanno ricordato l'ex attaccante del Bayern, scomparso il 15 agosto a 75 anni. Thomas Müller, Neuer e Lewandowski hanno mostrato la maglia numero 9 di Müller