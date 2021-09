Bayern Monaco, Coman operato al cuore

Il francese si è sottoposto ad un intervento chirurgico come spiegato dall'allenatore dei bavaresi, Julian Nagelsmann: "A volte gli mancava un po' il fiato, il suo ritmo cardiaco aveva un leggero disturbo"

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Kingsley Coman nelle prossime settimane. Nella giornata di giovedì, infatti, l'esterno francese si è sottoposto a un intervento chirurgico per un leggero problema cardiaco. Ad annunciarlo è stato l'allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, alla vigilia del match di Bundesliga contro il Bochum: "Kingsley Coman è stato operato ieri - spiega - Il suo ritmo cardiaco aveva un leggero disturbo, con un battito cardiaco in più. A volte gli mancava un po' il fiato. Abbiamo optato per il monitoraggio con un elettrocardiogramma a lungo termine e siamo andati avanti con questa procedura".