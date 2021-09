Premier, Bundes e Ligue 1: le partite del weekend

Dalla Premier League, con il derby a 'emissioni zero' Tottenham-Chelsea alla seconda in campionato di Ronaldo, alla Ligue 1 con Messi a caccia del primo gol in maglia Psg. Senza dimenticare la Bundesliga, con il Wolfsburg capolista che ospita l'Eintracht. Sarà un grande weekend di calcio internazionale sui canali di Sky Sport: la guida per non perdersi nulla

Tra venerdì 17 e domenica 19 settembre sarà un grande weekend di calcio internazionale sui canali Sky Sport. A cominciare dalla 5^ giornata di Premier League, in cui spicca il derby Tottenham-Chelsea, la prima partita della storia a ‘zero emissioni’, oltre alla seconda partita di Cristiano Ronaldo in campionato dopo il ritorno allo United contro il West Ham. In tutto saranno 6 gli incontri da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, due anche su Sky Sport 4K, il canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

Il primo 'Game Zero' della storia

Quello che sta per partire sarà un turno che a suo modo passerà alla storia, perché a Londra si giocherà il primo Game Zero, ovvero la prima partita a zero emissioni; e che partita. Si tratta, infatti, del superderby tra il Tottenham e il Chelsea, divise in classifica da una sola lunghezza, con i “Blues” primi con 10 punti insieme a Manchester United, Liverpool e Everton, e “Spurs” subito dietro a 9. Si gioca domenica, con calcio d’inizio alle ore 17.30 e diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche in 4K HDR su Sky Sport 4K.

Per le altre squadre che comandano la Premier, sabato impegno casalingo per il Liverpool, a Anfield contro il Crystal Palace, in trasferta, invece, per il sorprendente Everton, in casa dell’Aston Villa (match live anche su Sky Sport 4K). Fuori casa, ma domenica, anche il Manchester United di Cristiano Ronaldo, ospite a Londra del West Ham.