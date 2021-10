L. Hernandez, accolto il ricorso: evita il carcere

Lucas Hernandez non andrà in carcere. Come ricostruito da Marca, la sezione 26 del Tribunale Provinciale di Madrid ha accolto il ricorso presentato dal calciatore del Bayern Monaco contro l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale penale di Madrid, sospendendo l'esecuzione della pena di sei mesi. Hernandez, che aveva tempo fino al 28 ottobre per presentarsi in carcere, era stato condannato per aver violato le misure restrittive imposte dal giudice in seguito a un reato di maltrattamento nei confronti dell'ex compagna, ora moglie, Amelia Lorente, che risaliva al 2017. Il Tribunale Provinciale di Madrid ha posto una sospensiva di quattro anni, periodo nel quale Lucas Hernandez non dovrà commettere reati. Inoltre dovrà pagare una sanzione pecuniaria di 96.000 euro, suddivisa in 240 tasse giornaliere da 400 euro. L'eventuale violazione di tali doveri potrà dar luogo alla revoca e all'esecuzione della pena inflitta.