FILIPPO e SIMONE INZAGHI (insieme nell’Italia)



Entrambi attaccanti, oggi entrambi allenatori. Insieme in Nazionale? In una sola occasione, e per pochi minuti: amichevole con l'Inghilterra nel novembre del 2000, Pippo parte titolare, Simone entra al 61' e gli sta accanto fino al 72', quando il Trap richiama in panchina il primo