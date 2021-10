Bundesliga, il calendario nell'anno del Mondiale

Si parte il 5 agosto 2022 e si gioca fino al 13 novembre, a otto giorni dalla gara inaugurale del Mondiale in Qatar. Il campionato tedesco, anche per via della pausa invernale, ripartirà il 20 gennaio 2023 e si concluderà il 27 maggio

La Bundesliga ha annunciato il calendario per la stagione 2022-2023, quella in cui si disputerà il Mondiale invernale in Qatar che inizierà il 21 novembre 2022 e si concluderà il 18 dicembre2022. Un evento che ovviamente stravolgerà il consueto svolgimento dei campionati nazionali, che si adatteranno alle esigenze della competizione iridata. La Bundesliga 2022/2023 – come annunciato ufficialmente dalla Lega tedesca in un comunicato – inizierà il 5 agosto 2022 e disputerà l’ultima giornata prima di fermarsi il 13 novembre, a otto giorni dalla gara d’esordio del Mondiale.