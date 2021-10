Il fenomeno Haaland nello speciale Sky

A 21 anni Erling Haaland è sulla strada giusta per diventare una superstar globale. Un talento, quello dell'attaccante del Borussia Dortmund, raccontato nello speciale in onda stasera alle 20 su Sky Sport Football e disponibile on demand

Dalla provincia norvegese ai vertici della Bundesliga e del calcio europeo. Da protagonista, al centro del palcoscenico e con una fan base globale. A soli 21 anni Erling Haaland è tutto questo. Arrivato al Borussia Dortmund dal Salisburgo nel gennaio del 2020, con il club giallonero ha segnato già 70 gol, 13 dei quali nella stagione in corso.

Ambizione, energia e fame di vittoria

Un talento limpido, sostenuto da una prorompente fisicità, ma soprattutto dalla costante voglia di migliorarsi e dalla propensione al perfezionismo. Doti raccontate in questo speciale, in onda stasera alle ore 20 su Sky Sport Football e disponibile on demand, da coloro che stanno accompagnando Haaland nel suo percorso di crescita, per esempio Alexander Zickler, vice allenatore del Dortmund dalla scorsa estate. L’ex Bayern Monaco conferma: “In Erling abbiamo subito notato l’ambizione e la forte spinta interiore”. Ma per capire meglio questo ragazzo, è necessario recarsi a Bryne, la cittadina della Norvegia dove è cresciuto. Qui, insegnanti e familiari descrivono un giovane che ha sempre portato con sé energia e fame di vittoria.

Ed è lo stesso attaccante a dichiarare le proprie ambizioni. Un’attitudine che lo aiuterà a superare l’infortunio all’anca a causa del quale resterà lontano dai campi ancora per qualche tempo. Con l’obiettivo di riprendere da dove ha lasciato, da fenomeno.