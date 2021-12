Da domani in vigore il Super Green pass

Domani (fino al 15 gennaio, salvo proroghe) entra in vigore, già dalla zona bianca, il Super Green pass, una certificazione rinforzata concessa solo a vaccinati o guariti. Sarà obbligatorio per accedere a spettacoli, eventi sportivi e stadi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Resta la certificazione tramite tampone per andare a lavorare e per i servizi essenziali. Intanto, oltre al Friuli, da domani anche la Provincia di Bolzano sarà in zona gialla

SUPER GREEN PASS, LE NUOVE MISURE