Germania, eventi sportivi a porte chiuse dal 28/12

Nuove restrizioni in Germania per arginare l'impennata dei casi di Covid. Tra le misure annunciate dal cancelliere Scholz c'è anche l'obbligo di disputare tutti gli eventi sportivi a porte chiuse, a partire dal prossimo 28 dicembre

Il primo ministro tedesco, Olaf Scholz, ha annunciato una serie di restrizioni - valide anche per i vaccinati e i guariti - che entreranno in vigore a partire dal 28 dicembre, tra cui l'obbligo di disputare gli eventi sportivi a porte chiuse. La Bundesliga è al momento ferma per la pausa invernale. La ripresa è prevista per il prossimo 7 gennaio, quando è previsto il match tra Bayern Monaco e Borussia Moenchengladbach.

Le misure del governo tedesco

In una conferenza stampa che si è tenuta dopo una riunione tra il governo federale ed i governi regionali dei 16 land, Scholz ha spiegato che le nuove regole hanno lo scopo di dissuadere le persone dal partecipare a feste numerose a Capodanno. "Ora non è il momento per le feste in grandi gruppi", ha detto il cancelliere, confermando che sarà imposto un tetto massimo di dieci persone per riunioni private, escludendo dal conto i minori di 14 anni.

L'accesso ai ristoranti resta limitato alle persone che possono dimostrare di essere vaccinati o guariti. A partire dal 28 dicembre, inoltre, sarà vietata la presenza di spettatori a eventi sportivi, spettacoli culturali, concerti e altri grandi eventi pubblici. Saranno infine chiuse tutte le discoteche.