Bayern Monaco, altri 2 positivi: sono 8 in totale

Il Bayern Monaco è una delle squadre maggiormente colpiti dal Covid in questa fase della stagione. Il club tedesco, infatti, ha annunciato due nuove positività, dopo le numerose già riscontrate nei giorni scorsi: " Leroy Sané e Dayot Upamecano hanno contratto il coronavirus . Entrambi i giocatori stanno bene e sono in isolamento domestico", si legge sul sito ufficiale della società. Nagelsmann, quindi, perde altri due uomini importanti in vista dei prossimi impegni, a partire dalla gara di campionato che il Bayern dovrà disputare venerdì 7 gennaio all'Allianz Arena contro il Borussia Monchengladbach .

La situazione Covid in casa Bayern Monaco

approfondimento

Covid e coppa d'Africa: emergenza Bayern Monaco

Sané e Upamecano sono solo gli ultimi due calciatori risultati positivi al Covid nel club tedesco. Nei giorni scorsi, infatti, già in sei avevano contratto il virus. I più recenti, in ordine di tempo, erano stati Lucas Hernández e Tanguy Nianzou, asintomatici e già posti in quarantena dopo il ritorno dalle vacanze. In precedenza, invece, erano risultato positivi Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards. L'unica buona notizia era arrivata da Kimmich, che ha ripreso l'attività dopo 47 giorni di assenza a causa del Covid (il tedesco aveva fatto discutere per la sua scelta di non vaccinarsi). Il totale dei positivi, in casa Bayern Monaco, è quindi di otto.