Covid e coppa d'Africa: emergenza Bayern Monaco

Il Bayern Monaco , attuale capolista del campionato tedesco con nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, venerdì dovrebbe ospitare il Borussia Moenchengladbach nella 18/ma giornata di Bundesliga. Lo farà ridotto nell'organico ai minimi termini . Il motivo principale è sempre il Covid che continua a colpire la squadra di Nagelsmann. Gli ultimi "positivi" al virus sono i due francesi Lucas Hernandez e Tanguy Nianzou che non hanno sintomi e che sono stati messi in quarantena al ritorno dalle vacanze.

Altri 4 casi positivi lo scorso fine settimana

Organico super ridotto per la ripresa della Bundesliga. Nello scorso fine settimana si erano fermati, sempre per positività al test covid Manuel Neuer, Kingsley Coman, Corentin Tolisso e Omar Richards e attualmente sono tutti in isolamento. Inoltre il club è ancora in attesa della diagnosi dei test effettuati su Leroy Sane', Dayot Upamecano e Josip Stanisic. L'unica buona notizia è il rientro in gruppo di Joshua Kimmich dopo una pausa di 47 giorni a causa di un'infezione da Covid-19. Non vaccinato, il suo caso aveva fatto notizia e diverse personalita', tra cui il ministro degli Interni tedesco, lo avevano esortato a dare l'esempio.