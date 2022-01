Il Borussia Dortmund saluta la Coppa di Germania . I gialloneri sono stati sconfitti per 2-1 dal St. Pauli, club primo nella Zweite Liga (la Serie B tedesca), negli ottavi di finale della competizione. La sfida, giocata davanti a 2000 tifosi complici le limitazioni imposte dal coronavirus, è stata ben indirizzata nel primo tempo dai padroni di casa, allenati dall'ex Werder Brema Timo Schultz . A portare in vantaggio il St. Pauli al 4' è stato Etienne Amenyid o, attaccante 23enne togolese cresciuto proprio nelle giovanili del Dortmund. Dopo due occasioni per Bellingham e Brandt, al 40' è arrivato il raddoppio del St. Pauli grazie a un'autorete di Witsel . La squadra alenata da Marco Rose accorcia le distanze al 58' su calcio di rigore (concesso per fallo di mano di Medić) con il solito Haaland . Inutile l'assalto finale del Borussia, con Meunier, Guerreiro e Malen che hanno sprecato le occasioni per il pareggio.

Bayern e Borussia fuori dalle migliori 8

Festa grande per il St. Pauli, stop inatteso per i campioni in carica del Borussia. Eliminato dalla Coppa di Germania un turno dopo rispetto al Bayern Monaco, che aveva abbandonato la competizione a fine ottobre, sconfitto per 5-0 dal Borussia Monchengladbach nella partita valida per i sedicesimi di finale della competizione. Era dal 2011 che entrambi i club erano presenti nei quarti. Per Haaland e compagni, secondi con 40 punti in Bundesliga, l'occasione per ripartire sarà rappresentata proprio dal campionato: sabato alle 15:30 sarà tempo di sfidare in trasferta l'Hoffenheim nella partita valida per la ventesima giornata.