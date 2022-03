Mainz, 19 positivi: rinviato match contro Borussia

La partita tra Mainz e Borussia Dortmund in programma domenica e valida per la 25^ giornata di Bundesliga è stata rinviata a mercoledì 16 marzo. Questa la decisione della DFB in seguito alla richiesta del Mainz, dopo la positività al Covid di 19 elementi del proprio gruppo squadra (tra cui 13 giocatori e l’allenatore Svensson)

Questo venerdì mattina il Mainz, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la positività al Covid-19 di diciannove elementi del gruppo squadra: tra questi, 13 giocatori e l’allenatore Bo Svensson. Il ds del club, Christian Heidel, in conferenza stampa ha detto: "Ci restano solo 14 giocatori e nessun portiere elegibile per la Bundesliga". Il regolamento del campionato prevede che una partita possa essere posticipata qualora una squadra abbia meno di 16 giocatori, di cui almeno nove con contratti professionistici, compreso un portiere. Per questo, il Mainz ha chiesto alla DFL (Deutsche Fußball Liga) di poter posticipare la partita contro il Borussia Dortmund, in programma per questa domenica. Richiesta accolta: il match è stato rinviato a mercoledì 16 marzo.