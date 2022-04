L'allenatore del Bayern in conferenza si è espresso sul futuro del bomber polacco, in scadenza tra un anno ma al centro di voci di mercato: "Quando gli parlo sembra che voglia rimanere con noi, e a noi ci piacerebbe se continuasse qui perché è un giocatore estremamente importante per il club". Poi l'annuncio shock: "Ho ricevuto quattrocentocinquanta minacce di morte su Instagram"

Uno degli argomenti che tiene più banco in questi giorni in casa Bayern Monaco è la situazione di mercato legata a Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, in scadenza con il club bavarese a giugno 2023, è al centro di tante voci di mercato che lo vedono lasciare la Germania già dalla prossima estate. Ma dopo le parole del CEO del Bayern, Oliver Kahn, che aveva escluso la prossima partenza di Lewandowski (clicca qui per leggerle), anche Julian Nagelsmann si è espresso sulla questione: "Quando parlo con lui sembra che abbia voglia di rimanere con noi. Saremmo contenti se lui continuasse qui. Per il club è un giocatore estremamente importante", ha detto l'allenatore del Bayern in conferenza.