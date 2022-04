Qualche minuto prima che iniziasse Bayern Monaco-Villarreal, il CEO del club bavarese ed ex leggenda del calcio tedesco, Oliver Kahn, ha smentito ai microfoni di Prime Video le voci che vedrebbero Robert Lewandowski lasciare il Bayern a fine stagione: "Sono state dette tante sciocchezze su questo argomento. Saremmo stupidi se lasciassimo partire un giocatore da 30/40 gol all'anno. Siamo in contatto con l'entourage del giocatore per parlare del suo futuro e lo saremo anche nelle prossime settimane". Poi ha concluso con una frase chiara: "Lewandowski ha un contratto fino al 2023 e resterà sicuramente con noi per un'altra stagione".