A Lipsia va in scena la ventitreesima edizione della Supercoppa tedesca: il Bayern è senza Lewandowski, andato al Barcellona. Nagelsmann, campione in carica della Bundes, sfida il suo passato. Il Lipsia lo scorso hanno ha vinto la Coppa di Germania. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su NOW