Primo gol in Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco per Matthijs De Ligt. In occasione della gara valida per la 3^ giornata di campionato sul campo del Bochum, poi terminata 7-0 per la squadra di Nagelsmann, l'ex difensore della Juve - al suo esordio da titolare con i bavaresi - è andato a segno al 25': sugli sviluppi di un corner, De Ligt ha sfruttato la pessima uscita del portiere avversario e ha colpito di testa, mandando il pallone del momentaneo 0-2 all'interno della porta rimasta vuota

GLI HIGHLIGHTS