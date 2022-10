Avanti Bayern e Dortmund, fuori il Gladbach

Sedici agli ottavi, non steccano Bayern e Dortmund, due giant killing - come li chiamano in Inghilterra in FA Cup - e la fine della favola di una squadra di quinta divisione andata a sfidare i campioni d'Europa in carica. Andiamo con ordine: Coppa di Germania - DFB Pokal per i puristi della terminologia - secondo turno con trentadue squadre in corsa dalle più disparate divisioni del calcio tedesco. Partiamo dalle big: non steccano Bayern e Dortmund, e nemmeno il Lipsia. I bavaresi vanno sotto contro l'Augsburg ma poi ne segnano cinque, mentre il Dortmund si libera 2-0 senza grossi problemi dell'Hannover. Il sorprendente Union Berlino capolista della Bundes non sbaglia: due gol all'Heidenheim. Rischia ma passa il Friburgo quarto in classifica: 2-1 all'119' contro il St. Pauli (altra squadra di seconda divisione). Cinquina dell'Hoffenheim contro lo Schalke, tre giorni dopo il 3-0 rifilato in Bundes.