Solo venti minuti di Bayern Monaco-Werder Brema per Sadio Mané, schierato da Julian Nagelsmann nella sfida di Bundesliga: l'ex attaccante del Liverpool ha ricevuto prima le cure mediche dopo una botta al polpaccio destro, per poi giocare qualche altro minuto e infine arrendersi all'uscita dal campo. Ancora da determinare l'esatta entità del problema fisico, con gli esami che saranno effettuati nelle prossime ore. Grande preoccupazione in Senegal perché il 21 novembre la nazionale africana farà il suo esordio a Qatar 2022 affrontando l'Olanda, in un girone comprendente anche i padroni di casa e l'Ecuador.