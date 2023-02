Tra i protagonisti dell'ultimo giorno di calciomercato c'è Isco . Sembrava tutto fatto per il trasferimento del centrocampista spagnolo all' Union Berlin , ma la trattativa è saltata sul più bello. Già perché Isco era nella capitale tedesca, ha svolto (e superato) le visite mediche, ma al momento della firma è arrivata la fumata nera. Il problema? Economico, frutto di un malinteso . In Germania, infatti, i contratti vengono discussi sullo stipendio lordo . Isco e il suo entourage, invece, pensavano che la cifra concordata per l'anno e mezzo di contratto Bundesliga fosse netta . Ecco perché ha chiesto uno sforzo in più all'Union Berlin, ma il club ha fatto capire al giocatore che aveva già raggiunto il proprio limite salariale. Niente firma, dunque, e attesa di una nuova destinazione per Isco che resta svincolato.

Union Berlin ai quarti, ma quell'errore...

Nonostante le distrazioni di mercato e gli sfottò social, l'Union Berlin è riuscito a battere il Wolfsburg in rimonta per 2-1 con i gol di Knoche e Behrens, accedendo così ai quarti di finale della Coppa di Germania. Protagonista anche Roussillon, ma non per una rete visto che il centrocampista francese ha sbagliato un gol a porta vuota senza il portiere tra i pali. "Sicuramente non era la situazione ideale per noi - ha spiegato l'allenatore dell'Union Berlin, Urs Fischer, alla fine del match - Non so se il mancato trasferimento di Isco abbia inciso sullo svantaggio iniziale. Prima della partita mi sono chiesto se fosse giusto giocare l'ultimo giorno di mercato. Ecco, sicuramente non era la giornata ideale per noi, ma fa parte del mio lavoro riuscire a gestire queste situazioni".