Lipsia e Stoccarda ai quarti, Dortmund eliminato

NORMIBERGA-STOCCARDA 0-1

83' Millot

NORMIBERGA (3-5-2): Jensen; Schindler, Hubner, Horn (81' Lawrence); Gyamerah, Castrop (69' Handwerker), Tempelmann, Geis, Nurnberger (81' Duman); Duah (81' Daferner), Daehli (88' Shuranov). All. Hecking

STOCCARDA (5-3-2): Bredlow; Vagnoman, Mavropanos, Anton, Ito, Borna Sosa; Haraguchi (74' Millot), Karazor, Endo; Pfeiffer (64' Guirassy), Fuhrich (74' Tomas). All. Hoeness

Ammoniti: Hubner, Karazor, Horn, Nurnberger, Bredlow, Millot



Nella gara d'esordio dopo aver preso il posto di Bruno Labbadia, esonerato lo scorso lunedì, Sebastian Hoeness centra un prezioso successo sul campo del Norimberga: lo Stoccarda vince 1-0 ed è la terza semifinalista di Coppa di Germania. Lo Stoccarda si aggiunge alle già qualificate Eintracht Francoforte e Friburgo. Gara particolarmente equilibrata tra le due formazioni, entrambe attente a non scoprirsi troppo e a tenere viva la partiita più a lungo possibile. Gli ospiti schierano una difesa particolarmente accorta nel tentativo di colpire con le ripartenze e la qualità soprattutto di Endo. Al 74' la mossa vincente di Hoeness che inserisce Millot al posto di Haraguchi. Nove minuti dopo il suo ingresso in campo l'attaccante francese, ex Monaco, realizza la rete della vittoria che porta lo Stoccarda in semifinale. Un risultato di tutto prestigio in una stagione difficoltosa per i biancorossi che attualmente occupano l'ultima posizione in Bundesliga e sono a rischio retrocessione in Zweite Bundesliga.