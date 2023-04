In seguito al duro scontro tra Mané e Sané negli spogliatoi dell'Etihad dopo il ko del Bayern Monaco contro il Manchester City, il club bavarese ha deciso di sospendere l'attaccante senegalese, che ha colpito con un pugno al volto il compagno. L'ex Liverpool non sarà convocato per la prossima gara di Bundesliga contro l'Hoffenheim e riceverà una multa

RISSA AL BAYERN, MANÉ TIRA UN PUGNO A SANÉ: COSA È SUCCESSO