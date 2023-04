Nervosismo alle stelle in casa Bayern Monaco dopo il pesantissimo 3-0 nell'andata dei quarti di Champions contro il Manchester City. Secondo quanto riportato dalla Bild, negli spogliatoi dell'Etihad Mané e Sané sarebbero stati protagonisti di una rissa con il primo che avrebbe colpito il secondo con un pugno al volto, costringendo i compagni ad intervenire per sedare gli animi. I due si erano già beccati in campo

Prima il cambio in panchina con l'esonero di Julian Nagelsmann e l'arrivo di Thomas Tuchel, poi l'eliminazione in Coppa di Germania e infine il pesantissimo 3-0 nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. Il momento particolarmente delicato del Bayern Monaco si ripercuote inevitabilmente anche sull'umore dei suoi giocatori, su tutti Sadio Mané e Leroy Sané. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, l'attaccante ex Liverpool e il trequartista tedesco si sarebbero resi protagonisti di un duro scontro negli spogliatoi dell'Etihad, dove dopo il ko con la squadra di Guardiola non sarebbero mancati i colpi proibiti.