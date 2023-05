Clamorosa rivoluzione in casa Bayern, poche ore dopo la conquista di una Bundesliga che pareva quasi persa. Il club ha licenziato infatti l’amministratore delegato Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, sollevati dall’incarico, sembrerebbe, a causa delle grandi difficoltà incontrate dai bavaresi in questa stagione, terminata comunque con la vittoria del campionato, l’undicesimo di fila in Germania.