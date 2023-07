Stefan Lainer costretto a fermarsi per un tumore

Arrivano brutte notizie dalla Germania e nello specifico dal Borussia M'Gladbach che ha diramato un comunicato sulle condizioni di Stefan Lainer. Al terzino classe 1992, infatti, è stato diagnosticato un linfoma e sarà costretto a stare lontano dai campi per un periodo. "Stefan Lainer mancherà dal campo per diversi mesi. Dopo le visite mediche, al terzino destro di 30 anni è stato diagnosticato un linfoma. Il nazionale austriaco dovrà sottoporsi a diversi mesi di cure", si legge nel comunicato del club. E poi ancora: "Il cancro è stato scoperto estremamente precocemente ed è curabile con farmaci. C'è un'altissima probabilità che torni in piena salute e a una vita normale, sport professionistico compreso. Faremo tutto il possibile per offrire a Stevie il miglior trattamento possibile. Auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo nella lotta contro questa malattia", ha spiegato Roland Virkus, dirigente del Gladbach.