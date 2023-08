Debutto da incubo per il centravanti inglese che deve rimandare per festeggiare il primo titolo in carriera. Uno straordinario Dani Olmo, autore di una tripletta, trascina il Lipsia alla vittoria della Supercoppa di Germania, terzo trofeo nella storia del club. Esordio poco positivo anche per Kim, entrato nella ripresa proprio come l’ex Tottenham

Esordio da dimenticare per Harry Kane e Kim Minjae con la maglia del Bayern Monaco. All’Allianz Arena, i due nuovi acquisti, entrano nella ripresa ma la scena è tutta per lo spagnolo Dani Olmo che con la sua tripletta trascina il Lipsia verso una sorprendente vittoria in Supercoppa di Germania. Per il centravanti inglese, arrivato proprio nelle scorse ore dal Tottenham per oltre 100 milioni di euro, prosegue la maledizione: dovrà ulteriormente rimandare per festeggiare il primo titolo in carriera.