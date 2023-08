L'attaccante inglese si trasferisce ufficialmente al Bayern Monaco e potrebbe esordire già stasera in Supercoppa contro il Lipsia (ore 20.45 in diretta su Sky Sport canale 253). Ha firmato fino al 2027, indosserà la maglia numero 9 IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO

Telenovela finalmente conclusa, Harry Kane è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayer Monaco. Ad annunciarlo – con un video in stile cinematografico – è lo stesso club tedesco con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web: "Il Bayern ha acquistato Harry Kane (30) dal Tottenham Hotspur. L'attaccante della nazionale inglese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Vestirà la maglia numero 9 del nostro club", si legge. Operazione record per il Bayern che per assicurarsi l’attaccante inglese ha versato nelle casse del Tottenham circa 110 milioni di euro. Kane potrebbe esordire già questa sera nella Supercoppa contro il Lipsia, gara che sarà trasmessa alle 20.45 sul Sky Sport 253.

Kane: "Sono in uno dei club più grandi del mondo" Queste le prime parole di Kane dopo l’ufficialità del trasferimento in Germania: "Sono molto felice di far parte del Bayern. Sono in uno dei club più grandi del mondo e ho sempre detto che voglio mettermi alla prova ai massimi livelli nella mia carriera. Il Bayern ha sempre avuto una cultura vincente: è molto bello essere qui". Tanta soddisfazione anche nelle parole di Herbert Hainer, presidente del Bayern: "Siamo molto contenti di questo nuovo arrivo. La trattativa ha richiesto determinazione e perseveranza: un grande complimento va a tutti coloro che sono stati coinvolti nei negoziati. Harry Kane non solo rafforzerà il Bayern, ma farà anche bene all'intera Bundesliga".

Il saluto al Tottenham: "Sempre nel mio cuore" Con un video pubblicato su Twitter, Kane ha voluto salutare il Tottenham: "Difficile esprimere a parole come salutare un club e dei tifosi che hanno fatto così tanto per me nella mia carriera. Sarai sempre nel mio cuore. Grazie Tottenham, grazie tifosi del Tottenham", le parole dell’attaccante inglese. Kane che ha poi proseguito: "Voglio essere io il primo a parlare e a dire che oggi dico addio al club. Ovviamente provo tante emozioni in questo momento. Sono ovviamente triste di lasciare il club in cui ho trascorso gli ultimi 20 anni di vita, da quando ero un ragazzino di 11 anni. Sono stati grandi momenti e ho ricordi davvero speciali. Voglio ringraziare tutti quanti, dai tifosi alla società, lo staff e i compagni".