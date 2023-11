L'Union Berlino ha annunciato la separazione dal suo storico allenatore Urs Fischer in virtù delle 13 sconfitte incassate nelle ultime 14 partite. A sostituirlo con un incarico ad interim sarà Marco Grote, tecnico della formazione Under 19. La sua assistente sarà Marie-Louise Eta, ex calciatrice e già nello staff delle giovanili dell'Union e della Germania. Non c'era mai stata finora una vice-allenatrice in un club di Bundesliga

