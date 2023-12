Durante il match tra l’Eintracht Francoforte e il Bayern Monaco, la tifoseria di casa ha esposto uno striscione con la scritta in italiano “Buon viaggio papà Gaetano”. Si tratta di Gaetano Patella, scomparso da pochi giorni a 83 anni. Ex direttore del Banco di Sicilia, era diventato il tesoriere del club risultando fondamentale per evitare la bancarotta dell’Eintracht nella seconda metà degli anni Novanata

