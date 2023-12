Bundes e Ligue 1, le gare dell'infrasettimanale

Torna il calcio internazionale questa volta per un turno infrasettimanale in Germania e Francia. In Bundesliga si gioca la 16^ giornata: si apre con Werder Brema-Lipsia e Borussia Dortmund-Mainz. In Ligue 1 si gioca la 17^ giornata: mercoledì è in programma Paris Saint Germain-Metz. Tutte le gare da vivere in diretta su Sky Sport e NOW TV

Tra oggi, martedì 19, e mercoledì 20 dicembre nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri, con un turno infrasettimanale in programma in Germania e in Francia, da seguire anche in streaming su NOW. In Bundesliga si giocheranno le gare del sedicesimo turno, mentre in Ligue 1 si scenderà in campo per la diciassettesima giornata. 6 in tutto gli incontri in onda in diretta, uno di Bundesliga anche su Sky Sport 4K.