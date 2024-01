Sfida intensa tra Bayern Monaco e Union Berlino nel recupero della 13^ giornata di Bundesliga. Con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Guerreiro al 46', al 75' espulso l'allenatore dell'Union, Nenad Bjelica, per aver rifilato una manata all'attaccante del Bayern Leroy Sané. Il tecnico degli ospiti aveva raccolto un pallone uscito dal campo e Sané aveva provato a recuperarlo dalle sue mani. Da qui la reazione di Bjelica, mani in faccia al giocatore e cartellino rosso

BAYERN-UNION 1-0, GOL E HIGHLIGHTS