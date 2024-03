Ancora un’impresa del piccolo club della terza divisione tedesca che, dopo aver eliminato Bayern Monaco ed Eintracht dalla coppa nazionale, ha superato anche il Borussia Moenchengladbach con un gol al 93’. Ora il sogno della finale non è impossibile ma… ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Il sogno continua, non svegliate gli abitanti di Saarbrucken e la loro squadra di calcio. Un piccolo club che gioca nella terza divisione tedesca e che sta stupendo tutti eliminando una dopo l’altra tutte le big che incrocia sul proprio cammino in Coppa di Germania. L’ultima in ordine di tempo è il Borussia Moenchengladbach, battuto 2-1 ai quarti: vittoria che ha portato il Saarbrucken a una storica semifinale di Coppa, dove affronterà il Kaiserslautern, attualmente 15° nella “serie B” tedesca.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L'incredibile cammino del Saarbrucken Un avversario “alla portata”, così come lo è – a questo punto – la finale, considerando le squadre già eliminate dal Saarbrucken. A partire dal Bayern Monaco, lo scalpo più prezioso con cui la squadra allenata da Rudiger Ziehl iniziò a far parlare di sé. Era il 1° novembre 2023, si giocavano i sedicesimi di finale, il Saarbrucken sconfisse 2-1 gli attuali campioni in carica della Bundesliga e iniziò a sognare. Un mese dopo, il 6 dicembre, il 2-0 all’Eintracht Francoforte (sesto e in zona Europa in Bundesliga, appena eliminato in Conference League), secondo indizio di quanto il Saarbrucken ci credesse. La prova è arrivata con il 2-1 al Borussia Moenchengladbach, vittoria in rimonta arrivata al 93’ grazie al gol decisivo di Brunker (dopo il vantaggio del Gladbach all’8’ con Hack, pareggiato all’11’ da Naifi).