Sarà ancora in Germania il futuro di Xabi Alonso e ancora al Bayer Leverkusen, squadra rivelazione dell'ultima stagione, imbattuta in Europa, nettamente prima in campionato, ai quarti di Europa League e in corsa anche in Coppa di Germania. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Deutschland, lo spagnolo ha preso la sua decisione e la spiegherà nella conferenza stampa in programma oggi, venerdì 29 marzo, alle ore 14. L'ex centrocampista campione del Mondo e d'Europa ha già comunicato al Bayern la sua volontà di restare in rossonero. Niente da fare per i bavaresi, per cui Xabi Alonso ha giocato dal 2014 al 2017, sotto la gestione di Pep Guardiola. Roberto De Zerbi continua a essere invece un candidato per il futuro, mentre non trova terreno l'ipotesi legata a Ralf Rangnick, attualmente CT dell'Austria.