Il club tedesco ha annunciato l’iniziativa per i tifosi in una stagione che può regalare alla squadra di Xabi Alonso un impensabile Triplete ( ha vinto la Bundesliga ed è in finale di Coppa di Germania e di Europa League)

Il primo titolo della storia in Bundesliga, le finali di Europa League e della coppa di Germania e un'imbattibilità record arrivata a 49 gare. Il Bayer ha deciso di ricordare a vita quest'annata incredibile offrendo un tatuaggio ai propri tifosi: "Prenota ora il tuo appuntamento per immortalare sulla pelle questa stagione unica. Le date per i tatuaggi saranno dal 13 al 15 maggio alla BayArena per i tifosi che prenoteranno online. Altra occasione sarà il 18 maggio in prima della sfida contro Augsburg . Le ultime due saranno il 25 maggio al fan festival di Berlino e il 26 maggio a Leverkusen". Il tutto prima ancora di conoscere l'epilogo della finale di Europa League che la squadra di Xabi Alonso giocherà il prossimo 22 maggio, a Dublino, contro l’Atalanta di Gasperini.