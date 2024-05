Soltanto quattro squadre sono riuscite a concludere uno dei top 5 campionati europei da imbattute. Il Bayer Leverkusen cercherà di rendere ancora più speciale questa stagione nella finale di Europa League contro l'Atalanta (in programma mercoledì 22 maggio alle 21), e in quella di Coppa di Germania con il Kaiserslautern (fischio d'inizio sabato 25 maggio alle 20)

Xabi Alonso come Capello, Wenger e Conte. Il suo Bayer Leverkusen ha vinto la Bundesliga senza perdere neanche una partita. Un'impresa riuscita nei top 5 campionati europei soltanto a Milan (1991-92), Arsenal (2003-04) e Juventus (2011-12). Nell'ultimo incontro, i campioni di Germania hanno sconfitto 2-1 l' Augsburg. Decisive le reti di Boniface, dopo un errore incredibile di Koubek, e Andrich di tacco.

Contro Atalanta e Kaiserslautern per il triplete

Xabi Alonso ha portato il Bayer Leverkusen a conquistare il primo campionato della sua storia, ma non vuole fermarsi qui: i campioni di Germania scenderanno in campo contro l'Atalanta nella finale di Europa League (in programma mercoledì 22 maggio alle 21). Dopo aver vinto la Coppa Uefa nel 1987-88, il Bayer Leverkusen vuole provare a ripetersi. Con il Kaiserslautern invece la squadra di Xabi Alonso si giocherà la Coppa di Germania (fischio d'inizio sabato 25 maggio alle 20). Se dovesse riuscire a vincere entrambe le partite il Bayer Leverkusen conquisterebbe un incredibile triplete.