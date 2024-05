Doppietta Bayer: vince anche la Coppa di Germania

Dopo il ko in finale di Europa League con l’Atalanta, il Bayer Leverkusen torna subito a vincere: nella finale di Berlino, Xabi Alonso conquista la Coppa di Germania, battendo 1-0 non senza fatica il Kaiserslautern (squadra della Serie B tedesca). Decisivo un gran gol al 17’ di Xhaka con un sinistro imparabile da fuori area. Dopo lo storico primo titolo in Bundesliga, il Bayer centra così il double e mette in bacheca la seconda coppa della sua storia

