La Winterpause sta finalmente per finire e la Bundesliga è pronta per riprendere il suo cammino. Le prime 15 giornate hanno regalato la solita quantità industriale di gol (445: 3,3 per partita), conferme, sorprese e delusioni. Questa l’analisi, squadra per squadra, della prima parte del girone d’andata, seguendo rigorosamente l’ordine di classifica. Ma al contrario