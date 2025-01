Un cognome che significa “sport”: i Kirwan hanno sfondato nel rugby con la leggenda All Blacks e ct dell’Italia John, nel volley e nella vela con i figli Francesca e Luca. E anche nel calcio: Niko, il secondogenito della famiglia, fa il terzino e gioca in Serie C: è il capitano del Padova dominatore del girone A e ha segnato il gol vittoria contro il Caldiero domenica scorsa, dopo essere stato premiato per aver raggiunto le cento presenze col club