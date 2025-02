Il muro del calcio e le elezioni tedesche

Domenica 23 febbraio, a urne aperte, in Germania è successo qualcosa di eclatante: lo Schalke 04 ha giocato la partita contro il Darmstadt, nella Serie B tedesca, indossando una maglietta che invitava a votare contro l’estrema destra di AFD. Ma non è un caso isolato: calcio e politica, in Germania (anche se decisamente a ovest) non sono realtà separate. Anzi spesso il calcio è vissuto come fatto politico