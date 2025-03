L'ultima volta lo stadio 'Maradona' si chiamava ancora 'San Paolo', Ancelotti e Gattuso sedevano sulle due panchine e Mertens la decise in campo: è dall'agosto 2018 che il Napoli non batte il Milan in casa. Antonio Conte proverà a rompere la 'maledizione', un'impresa fallita anche da Luciano Spalletti nell'anno dello scudetto