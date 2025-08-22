Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Non si era mai vista una Bundesliga così. Letteralmente

Niccolò Omini

Niccolò Omini

Sentendo parlare di Bundes viene subito in mente il Bayern Monaco. Saranno ancora i favoriti, nonostante l'addio della bandiera Muller dopo 17 stagioni, ma attenzione a tutte le altre: dal ricambio di Lipsia e Bayer Leverkusen fino alla voglia di riscatto del Borussia Dortmund. E poi tante altre sorprese, in campo ma non solo. Tutto questo a partire dal 22 agosto, su Sky Sport

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ