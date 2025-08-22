Non si era mai vista una Bundesliga così. Letteralmente

Sentendo parlare di Bundes viene subito in mente il Bayern Monaco. Saranno ancora i favoriti, nonostante l'addio della bandiera Muller dopo 17 stagioni, ma attenzione a tutte le altre: dal ricambio di Lipsia e Bayer Leverkusen fino alla voglia di riscatto del Borussia Dortmund. E poi tante altre sorprese, in campo ma non solo. Tutto questo a partire dal 22 agosto, su Sky Sport