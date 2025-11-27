Bundesliga
Nessuno in questo momento sa valorizzare i giovani meglio della Bundesliga
Karl e Bischof del Bayern, Diomande e Ouédraogo del Lipsia, Can Uzun dell'Eintracht. Sono solo alcuni dei talenti che stanno brillando in Bundesliga in questa prima parte di stagione. Segni particolari? Hanno tutti 20 anni o meno. Perché in Germania non c'è paura di lanciare i ragazzi, è una questione di filosofia calcistica
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi