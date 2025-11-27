Karl e Bischof del Bayern, Diomande e Ouédraogo del Lipsia, Can Uzun dell'Eintracht. Sono solo alcuni dei talenti che stanno brillando in Bundesliga in questa prima parte di stagione. Segni particolari? Hanno tutti 20 anni o meno. Perché in Germania non c'è paura di lanciare i ragazzi, è una questione di filosofia calcistica