In programma in Ligue 1 e in Bundesliga la 22^giornata di campionato. In Premier si gioca venerdì 18 l'anticipo della 31^ giornata tra Wolverhampton e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a domenica 15 febbraio in campo la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.
BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventiduesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 251, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Mainz. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Arena: alle 15.30 Werder Brema-Bayern Monaco e alle 18.30 Stoccarda-Colonia. Domenica alle 15.30 in scena Augsburg-Heidenheim (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 sarà la volta di Lipsia-Wolfsburg (Sky Sport Max).
LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 22^ giornata di Ligue 1. Oggi, su Sky Sport Calcio, in programma alle 19 Rennes-PSG e alle 21.05 Monaco-Nantes (anche su Sky Sport 255). Sabato alle 17 il match Olympique Marsiglia-Strasburgo (Sky Sport 257), mentre alle 21.05 sarà la volta di Paris FC-Lens (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 la sfida tra Lione e Nizza (Sky Sport Calcio).
PREMIER LEAGUE E BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – In Inghilterra, mercoledì 18 febbraio alle 21, in campo la Premier League inglese con Wolverhampton-Arsenal (Sky Sport 255), anticipo della 31^ giornata di campionato. Domenica 15 febbraio appuntamento con la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Mix il match tra Aston Villa e Tottenham.
Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
Bundesliga, il programma della 22^ giornata
OGGI 13 FEBBRAIO
Alle 20.30
- BORUSSIA DORTMUND-MAINZ, in diretta su Sky Sport 251
- telecronaca Pietro Nicolodi
SABATO 14 FEBBRAIO
Alle 15.30
- WERDER BREMA-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
Alle 18.30
- STOCCARDA-COLONIA, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Alle 15.30
- AUGSBURG-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Ciarravano
Alle 17.30
- LIPSIA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Pietro Nicolodi
Ligue 1, il programma della 22^ giornata
OGGI 13 FEBBRAIO
Alle 20.45
- RENNES-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
Alle 20.45
- MONACO-NANTES, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255
- telecronaca Nicolò Ramella
SABATO 7 FEBBRAIO
Alle 17
- OLYMPIQUE MARSIGLIA-STRASBURGO, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Paolo Redi
Alle 21.05
- PARIS FC-LENS, in diretta su Sky Sport 252
- telecronaca Federico Zanon
DOMENICA 8 FEBBRAIO
Alle 20.45
- LIONE-NIZZA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
Premier League, l'anticipo della 31^ giornata
VENERDÌ 18 FEBBRAIO
Alle 21
- WOLVERHAMPTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport 255
- Telecronaca Nicolò Ramella
BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE
DOMENICA 15 FEBBRAIO
Alle 13
- ASTON VILLA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Mix
- Telecronaca Gaia Brunelli