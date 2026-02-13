Offerte Sky
Premier League, Bundesliga e Ligue 1: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

Bundesliga

In programma in Ligue 1 e in Bundesliga la 22^giornata di campionato. In Premier si gioca venerdì 18 l'anticipo della 31^ giornata tra Wolverhampton e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 13, a domenica 15 febbraio in campo la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese.

 

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il ventiduesimo turno di Bundesliga. Oggi, alle 20.30 su Sky Sport 251, apre la giornata il match Borussia Dortmund-Mainz. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Arena: alle 15.30 Werder Brema-Bayern Monaco e alle 18.30 Stoccarda-Colonia. Domenica alle 15.30 in scena Augsburg-Heidenheim (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 sarà la volta di Lipsia-Wolfsburg (Sky Sport Max).

 

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 22^ giornata di Ligue 1. Oggi, su Sky Sport Calcio, in programma alle 19 Rennes-PSG e alle 21.05 Monaco-Nantes (anche su Sky Sport 255). Sabato alle 17 il match Olympique Marsiglia-Strasburgo (Sky Sport 257), mentre alle 21.05 sarà la volta di Paris FC-Lens (Sky Sport 252). Domenica alle 20.45 la sfida tra Lione e Nizza (Sky Sport Calcio).

 

PREMIER LEAGUE E BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – In Inghilterra, mercoledì 18 febbraio alle 21, in campo la Premier League inglese con Wolverhampton-Arsenal (Sky Sport 255), anticipo della 31^ giornata di campionato. Domenica 15 febbraio appuntamento con la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Mix il match tra Aston Villa e Tottenham.

 

Approfondimento settimanale affidato alla rubrica EuroShow, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 14 con Valentina Mariani e Niccolò Omini. Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta sul canale all news Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok). 

Bundesliga, il programma della 22^ giornata

OGGI 13 FEBBRAIO

Alle 20.30

  • BORUSSIA DORTMUND-MAINZ, in diretta su Sky Sport 251
  • telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 14 FEBBRAIO

Alle 15.30

  • WERDER BREMA-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Alle 18.30

  • STOCCARDA-COLONIA, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Alle 15.30

  • AUGSBURG-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Alle 17.30

  • LIPSIA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1, il programma della 22^ giornata

OGGI 13 FEBBRAIO

Alle 20.45

  • RENNES-PSG, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Alle 20.45

  • MONACO-NANTES, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 255
  • telecronaca Nicolò Ramella

SABATO 7 FEBBRAIO

Alle 17

  • OLYMPIQUE MARSIGLIA-STRASBURGO, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Paolo Redi

Alle 21.05

  • PARIS FC-LENS, in diretta su Sky Sport 252
  • telecronaca Federico Zanon

DOMENICA 8 FEBBRAIO

Alle 20.45

  • LIONE-NIZZA, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

Premier League, l'anticipo della 31^ giornata

VENERDÌ 18 FEBBRAIO

Alle 21

  • WOLVERHAMPTON-ARSENAL, in diretta su Sky Sport 255
  • Telecronaca Nicolò Ramella

BARCLAYS WOMEN'S SUPER LEAGUE

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Alle 13

  • ASTON VILLA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Mix 
  • Telecronaca Gaia Brunelli

