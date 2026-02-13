In programma in Ligue 1 e in Bundesliga la 22^giornata di campionato. In Premier si gioca venerdì 18 l'anticipo della 31^ giornata tra Wolverhampton e Arsenal in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport