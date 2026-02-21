1966: l’anno zero del calcio della DDR

La riforma del 1965-66 cambiò per sempre il calcio della Germania Est: nuovi nomi, nuove strutture e una centralizzazione totale. Dietro la nascita di club come Union, Magdeburgo o Hansa Rostock c’erano scelte politiche precise. Oggi, tra Bundesliga e leghe minori, molti di quei club continuano a vivere e celebrano un anniversario dal sapore speciale