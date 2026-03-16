È stata una domenica straordinaria per difensori ordinari. Nel senso che sanno fare molto bene il loro lavoro principale, cioè difendere la porta, ma che di solito non sono abituati a entrare nel tabellino dei marcatori. Caracciolo, Ostigard e Diego Carlos hanno riscritto – ciascuno col proprio modo – un piccolo capitolo di questa stagione, un passo nella gloria costruito arrivando da dietro